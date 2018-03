En snes ganske almindelige mennesker med en ualmindelig natur-interesse mødes til en slags lav-lejr for at undersøge langelandske laver.

Langeland: Mange mennesker synes sikkert, at lav - de små svampe på for eksempel sten - er pæne og ofte har nogle flotte farver. Ellers har de fleste nok ikke tænkt videre over, hvad slags det er, og hvad funktion de i øvrigt har i naturen.

Det har imidlertid en flok entusiaster, en snes i alt, som om godt en uges tid kommer til Langeland i fire dage. Og de har ikke noget imod at blive kaldt nørder. Bevæbnet med luppe mødes de til en slags lav-lejr på Langeland.

SYMBIOTISKE ORGANISMER Laver er symbiotiske organismer - en svamp, der "holder alger", så svampen kan få noget at leve af (sukkerstoffer fra algernes fotosyntese). Laver kan leve på en sten - helt bogstaveligt talt. De er såkaldte pionér-organismer, der er blandt de første levende skabninger, der indfinder sig på en nøgen sten. De lever af den nedbør, der falder, og den smule næring, der er i nedbøren, er den næring de får.Fordi de er så nøjsomme vækster, er de også følsomme for luftforurening. Man kan til en vis grad tolke, hvor meget luftforurening, der findes på et givet sted, ved at studere, hvilke lav-arter, der findes dér.



I Danmark findes flere end 1.000 forskellige arter.



Kilde: Lars Jørgen Grønbjerg

- Det er da lidt af en special-interesse indenfor naturens mangfoldige udbud af planter, dyr, svampe med videre. Formålet med lejren er at afdække, hvilke arter af laver, man kan finde på Langeland. Der har tidligere været foretaget en lignende undersøgelse i 1991, fortæller en af lav-specialisterne, Lars Jørgen Grønbjerg, Vrads ved Bryrup.

- Vi studerer laverne i naturen grundigt, så det er muligt - måske - at identificere, hvilken art det drejer sig om. Gode steder at se laver er for eksempel gamle fritstående løvtræer, stendiger og stendysser på gravhøje, fortsætter Lars Jørgen Grønbjerg - og tilføjer:

- Vi er ganske almindelige voksne mennesker. Vi har bare en ualmindelig natur-interesse. I øvrigt er vi alle frivillige amatører. Men vi har god kontakt til professionelle "lav-folk".