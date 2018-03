Tranekær: Den franske komponist og violinist Jean Marie Leclair (1697-1764) er kendt af alle kammermusikelskere for sin "Deuxième Récréation" og Triosonaten i D-dur. I højbarokken var han berømt langt uden for Frankrigs grænser som "Den franske Corelli". Leclair blev brutalt stukket ned uden for sit hjem i udkanten af Paris. Mordet blev aldrig opklaret.

KASPER NEFER OLSEN Kasper Nefer Olsen: Født 1960, opvokset i Odense og bor i Tranekær. Studier i filosofi, idéhistorie, semiotik og hebraisk ved universiteterne i Odense og Aarhus 1978-87. Studieophold i Paris 1984-85. 1987 Aarhus Universitets guldmedalje for magisterkonferensen "Form og betydning". 1990-93 stipendiat ved institut for Idéhistorie. 1993 lic. phil. i Idéhistorie. 1988-90 underviser i videnskabsteori ved Litteraturhistorie, Aarhus Universitet, samt filosofilærer ved Forfatterskolen, Det Kgl. danske Kunstakademi, Danmarks Designskole, m.fl. Anmelder ved Kristeligt Dagblad, Information, Weekendavisen. Talrige artikler og oversættelser, bl.a. Diderot 1997. Projekt Bunker, Hirtshals (m/ Mogens Møller), 1995-98 Forskningslektor ved Arkitektskolen i Århus, Projekt domus maxima (m/ Peter Kjær) ved Biennalen i Venedig. 1999-2001 lærer ved Kunstakademiets Arkitektskole. Debuterer 2001 som komponist (3 Shakespeare Songs; 3 Klaverstykker). 2001-13 bosat i Paris. 2014 uropførelse i København af 24 Préludes for klaver. Har tidligere udgivet blandt andet "Wuppertal".

På basis af Marc Pincherles biografi: "Jean-Marie Leclair l'aîné" (La Colombe, Paris 1952) tegner filosoffen, digteren og komponisten Kasper Nefer Olsen, Tranekær, i sin nye bog et portræt af Leclair og den tid, han lever i.

Vi følger ham fra barndommen i Lyon, gennem ungdomsårene som danser ved balletten sammesteds, til mødet med og tabet af den store kærlighed. Studieopholdet i Italien, hvor han møder Locatelli og finder sig selv og sit instrument, den sorte violin. Den modne mands kampe med middelmådigheden på arbejdet i hoforkestret i Paris og i ægteskabet med den selverhvervende kvinde, nodestikkeren Louise Roussel.

Der tegnes et alt andet end rosenrødt billede af den franske konge Louis XV, af kirken, af overtroen. Og som ofte hos Nefer Olsen trækkes der tråde bagud til Antikken og myterne og fremad til vor egen tid. Romanen indeholder links til partiturerne og oversættelse til dansk af alle Leclairs forord.

Den trykte bog er på 162 sider, koster 195 kroner og udkom 16. februar. Som E-bog 255 sider - til 129 kroner. Den udgives på forlaget Valville.