Rudkøbing: - Kommer hun præcis til tiden ligesom dronningen eller forsinket som de fleste ministre?

Beboere, nogle pårørende og medarbejdere på Plejecentret Danahus var linet op ved indgangen præcis kl. 11.00 i dag mandag. Og snakken gik.

Men lige et par minutter over 11.00 rullede den mørke ministerbil med ældreminister Thyra Frank (Liberal Alliance) op foran Danahus - med den flotte udsigt over Vejlen.

Det var Thyra Frank selv, der havde bedt om at komme på besøg, og hun hilste da også meget venligt på alle. Thyra Frank ønskede blandt andet at få et indblik i hverdagen på Danahus og de vilkår, som plejecentret drives efter.

Ministeren blev taget imod af plejehjemsleder Monika Larsen og ledsaget rundt af viceborgmester Lisa Pihl Jensen, næstformand i sundhedsudvalget Winni Kielstrup Hansen og centerchef Marianne Nystrøm Larsen.

På programmet var også besøg hos beboerne Bjarne Watsham, Inge Francke Sørensen og Gerda Mackeprang.