NYTÅRSTANKER

Synspunkt: Et nyt år 2018 står for døren, og den nye kommunalbestyrelse skal i det politiske arbejdstøj. Socialdemokratiet er i hvert fald parate til arbejdet og ansvaret. Vi ser optimistisk frem mod det nye år, og vi glæder os til samarbejdet med alle og til at være med til at sætte dagsorden på en række områder. Bl.a. glæder vi os til at sætte struktur på en række nye opgaveudvalg (Den Kommunale Styrelseslov § 17 stk. 4 udvalg) - borgerinddragelse, grønt udviklingsråd og kollektiv trafik. Borgerne på Langeland har givet flere fingerpeg på, hvor deres ønsker og behov er, og det skal vi tage alvorligt.

I Sundhedsudvalget er flere arbejder igang, og dem skal vi fortsætte. Bl.a. med at få sat sagsbehandlingstiden ned på en lang række ydelsesområder. Også andre steder kan vi have glæde af at gøre den øvelse. Arbejdet med en demenslandsby skal fortsætte, og i det hele taget skal forholdene på alle plejecentre for demente forbedres, så vi får optimale forhold.

Vi vil arbejde for, at der kommer to nattevagter på alle vores plejecentre, så trygheden både for beboerne og personalet kan genoprettes. Det skylder vi.

Selv håber jeg også på, at nogle af de forslag, Socialdemokratiet kom med i valgkampen, kan blive gennemført, f.eks. Borgerservice helt ud til borgerne og mad i vores daginstitutioner, men om det bliver lige første år er tvivlsomt, fordi der står mange opgaver og venter for en ny kommunalbestyrelse. Og vi får ikke flere penge eller færre udfordringer, fordi vi har fået en ny kommunalbestyrelse med en ny borgmester i spidsen, men vi kan måske gøre- og prioriterer anderledes!

Hele introduktionen til det politiske arbejde for kommunalbestyrelsen starter lige efter nytår, samtidig med at der skal findes nye samarbejdsformer.

Jeg håber, vi kommer godt i gang med borgerinddragelsen, da det er vigtigt for Socialdemokratiet at få slået søm i her, så borgerne virkelig føler, de er i centrum og bliver både hørt og inddraget. Vi ved godt, at vi ikke kan tilfredsstille alle eller opfylde alle ønsker, men det vil nuancere og kvalificere vores beslutninger i kommunalbestyrelsen.

Jeg ønsker alle borgere på Langeland et godt nytår!