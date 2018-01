Nytårstanker: Respekt om Langeland

NYTÅRSTANKER

Synspunkt: Tiden er inde til at skabe respekt om Langeland og de muligheder, der findes på Langeland og Strynø. Vi skal selv skabe den respekt. Det kræver et stort, vedholdende og langvarigt arbejde af os alle, men sammen kan vi gøre det.

Der vil ske forandringer, anderledes kan det ikke være. Men der skal også skabes tryghed og sikkerhed midt i forandringerne, såvel dem vi selv har lyst til som dem vi bliver tvunget til.

For at finde forståelse hos borgerne kræver det et højt informationsniveau, dels om det, der går godt, men sandelig også om det, der ikke går så godt, det plejer at skabe en vis respekt.

Vi er imod den voldsomme centralisering i Danmark. Vi skal undgå at lave den samme centralisering på Langeland. Vores tanker er på de små skoler, de skal optimeres hvor der er behov for det. Det vil bl.a. sikre, at de forældre, der ønsker deres børn i en mindre skole, også kan få det. I øvrigt er det også vores mål, at klassekvotienten bliver højst 24 elever.

Væksten i kommunen kommer fra erhvervene, herunder turismen. Det skaber grobund for øget beskæftigelse, som igen genererer øgede indtægter i forhold til kommunens muligheder for at tilgodese borgernes ønsker og behov. Bl.a. skal vi have så meget kørsel som muligt over på lokale vognmænd, og mobil- og netdækningen skal virke inden 2020.

Vores tanker går også i retning af Indenrigsministeriet og udviklingsaftalen. Vi er afhængige af de 35-38 mio. kroner, der kommer i tilskud derfra, men der skal også andre ting på bordet. Vi ønsker en accept af, at vi må afprøve nye tiltag som vi mener vil gavne os. Det hører egentlig med i vores opfattelse af, hvad en udviklingsaftale er.

Vi er bekymrede for kommunens økonomi - især afslutningen af asylregnskabet. Det er vanskeligt at konstatere, hvad kommunen har tjent på asyldriften og dermed, hvad man i fremtiden taber som indtægt.

De mange tabte arbejdspladser i forbindelse med lukningen af asylcentrene skal fyldes ud med noget andet. Jeg håber meget på nogle omsorgsarbejdspladser fra Regionen eller Staten.

Vi noterer med glæde, at der igen er gang i projektet om forbedring af vejforholdene mellem Svendborg og Spodsbjerg, fremskudt færgeleje ved Tårs og forbedring af vejen fra Tårs til Femern Bælt. Det vil få meget stor betydning for hele det sydfynske område.

De mange ildsjæle blandt borgerne udfører et uvurderligt arbejde. Jeg vil ikke fremhæve nogle fremfor andre, men blot konstatere, at der udføres en stor og beundringsværdig indsats på det frivillige område. Dette skal vi værne om og styrke, hvor vi kan.

Jeg ønsker alle på Langeland og Strynø et godt og lykkebringende nytår.