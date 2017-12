NYTÅRSTANKER

Synspunkt: Kære langelændere. Så kom dagen, hvor et nyt politisk landskab ser dagens lys på Langeland. Mandatet er fra jer, givet til 15 kommunalpolitikere, nye som gamle, til at give jer og os alle en fremtid, hvor samarbejde og optimisme skal være udgangspunktet, for den fremtidige udvikling.

Den udvikling og det samarbejde skal og vil vi i Venstre være en del af. Den tidligere kommunalbestyrelse har sat mange skibe i søen, som vi skal have sikkert i havn, livets gang stopper jo ikke lige her og nu, for så at starte en helt ny tilgang til tingene. Netop derfor skal vi fortsætte den udvikling, vi på mange områder havde gang i, gennem de sidste valgperioder.

Vi og kommunen er jo til for borgerne og ikke omvendt. Derfor vil vi fremme tiltagene på børnepasningsområdet, hvor vi ønsker at se på fleksible pasningsordninger, også på Midtlangeland, sådan familierne får større fleksibilitet i deres hverdag.

Vi ønsker at virksomhederne oplever kommunen endnu mere erhvervsvenlig, sådan at vi kan leve op til placeringen som den 17'ne mest erhvervsvenlige kommune i landet. Derfor skal vi i kommunen tænke "hvem har vi der kan løse lige denne opgave i lokalområdet" - selvfølgelig til en pris der er vurderet i forhold til udefrakommende virksomheder fordi, de langelandske virksomheder vil også arbejde udenfor Langeland.

Biogassen bobler og den må gerne boble videre, sådan vi får den udnyttet til gavn for hele miljøet på Langeland.

Vi støtter op om initiativer på uddannelsesområdet, først på vores lokale skoler, hvor vi skal give de unge lysten til mere viden, nysgerrighed og troen på sig selv. Vi skal have vores unge videre, på uddannelsesinstitutionerne i Svendborg. Kan vi tiltrække yderligere uddannelsesmuligheder lokalt, så skal vi det. Her ser jeg muligheder i samarbejde med VUC, da der det næste år sker en omlægning af de forberedende grunduddannelser for både gymnasier og erhvervsskolerne.

Vi håber der kommer gang i SHORES-projektet og det videre arbejde med GEO-Park "Det sydfynske øhav". I det hele taget vil alt der er godt for turismen være godt for os alle. Derfor skal vi også fortsat arbejde for cykelstier, cykelstipuljer eller ej.

Jeg er sikker på der arbejdes videre med demenslandsby ved Tullebølle plejecenter, dette bliver spændende at følge og på dette område får vi en stor opgave i fremtiden.

Med disse Nytårstanker vil jeg og Venstre gerne ønske alle et godt og lykkebringende nytår, med tak for det gamle. GODT NYTÅR.