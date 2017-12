LOKALHISTORIE

Lokalhistorie: "Om hundrede år er alting glemt." Det siger man jo, og noget tyder på, at det kan have sin rigtighed. I hvert fald må jeg indrømme, at jeg blev overrasket, da jeg gav mig til at gennemgå aviserne fra 1917. Mange tror måske ligesom jeg, at Danmarks neutralitet under Første Verdenskrig betød, at vi befandt os i et smørhul, hvor eksporten blomstrede og "gullashbaronerne" blev rige og byggede palæagtige villaer.

Virkeligheden var imidlertid en anden. Der var en ekstrem vareknaphed, og priserne steg voldsomt: Ved indgangen til 1918 var fødevarer steget 85 % siden 1914, brændselsprisen var steget 185 %. Samtidig var arbejdsløsheden på 20% med meget ringe mulighed for hjælp fra det offentlige. I 1917 kom den berømte ekstraskat på brændevin - den var på 1000 % (tusinde!) Og ja, det hjalp på drikfældigheden.

Hvem var de så disse "gullashbaroner"? Begge parter i krigen manglede mad til soldaterne, og den mest hensigtsmæssige måde at transportere tilberedt mad på var i form af dåsemad. Det lukrerede en lang række danske firmaer på. Faktisk steg antallet af fabrikker, der fremstillede kødkonserves i løbet af krigen fra 21 til 148. Kvaliteten var ofte meget ringe, idet dåserne indeholdt en del hestemule og af og til også noget rottekød, så avancen var i top!

Den "almindelige dansker" nød ikke godt af forretningssuccesen. I august 1917 var der stor varemangel på dagligvarer - havregryn, kartoffelmel, majsmel, risengryn mm. Et par uger senere lød nødråbet: "Der er intet mel!" For første gang i Danmarks historie blev der uddelt rationeringsmærker for at sikre, at folk ikke ligefrem døde af sult. Der blev også indført maksimalpriser på fødevarer, der ikke var rationerede.

Som om fødevareknapheden ikke var nok, måtte man også finde sig i, at brugen af elektrisk lys blev indskrænket. 2 KW var, hvad en husholdning måtte bruge på en måned. Man kunne dog tillige få lov at købe en liter petroleum pr. måned pr. husstand. Det var til brug i såkaldte sparelamper. Der har godt nok været halvmørkt i de små hjem.

Fra september blev den offentlige transport på Langeland ramt hårdt, idet der nu kun gik én bus daglig til og fra Lohals på grund af brændstofmangelen. Også jernbanen måtte indskrænke driften.

Det blev fra landbrugsministeriets side meldt ud, at ¾ af alle svin burde slagtes på grund af fodermangel. Landmændene blev kraftigt frarådet at fodre svinene med næste års såkorn.

Som om alle disse prøvelser ikke var nok, blev al udskænkning af og handel med vin forbudt fra 1. september, og tobak blev kraftigt beskattet. Resultatet var, at vin- og tobaksforretninger blev tømt på få timer.

På det tidspunkt vidste ingen jo, hvor længe endnu krigen ville vare.

Man bør også huske, at "den store krig" som man kalder den, kostede 11 mio. dræbte og 19 mio. sårede og krøblinge. Dertil kom Den Spanske Syge (omtalt i nyhedsbrev nr. 2, 2017), der krævede omkring 20 mio. ofre på verdensplan.

At den tyske befolkning blot 20 år senere igen var klar til at gå i krig, trodser enhver logik.

Rudkøbing december 2017

Artiklen er skrevet af Else Wolsgård, leder af arkivet, til arkivets nyhedsbrev lige før jul.