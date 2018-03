Lokaldebat: Rudkøbing glemt af DSB

Læserbrev: Søndag den 4. marts ankom jeg til Kastrup Lufthavn og ville købe en billet til Rudkøbing. Her blev jeg konfronteret med endnu et bevis på den stadigt stigende undergravning af serviceniveauet i Danmark. Der er nemlig ikke længere personligt billetsalg i Kastrup, og de tilrejsende, heriblandt utallige udlændinge, får således deres første kulturchok, når de, alt imens de balancerer med kufferter, tasker og kreditkort, forsøger at finde ud af at betjene en af DSBs billetautomater.

For mig opstod der imidlertid et mere håndgribeligt problem, for DSBs automater kender ikke Rudkøbing. Da jeg henvendte mig til en af de to tilstedeværende "støttepædagoger", som formodes at kunne rådgive turister og it-analfabeter i brug af automaterne, fik jeg at vide, at hvis jeg ville have en billet helt til Rudkøbing, så måtte jeg tage ind til Hovedbanegården, hvor der stadig er personlig betjening. Ellers kunne automaten give mig en billet til Svendborg, hvor jeg kunne indløse billet videre til Rudkøbing på færgen. Her tillod jeg mig forsigtigt at gøre opmærksom på, at Rudkøbing ligger på Langeland og ikke på Ærø.

I forvejen er prisen på kollektiv transport i Danmark ekstrem dyr. En pensionistbillet København-Svendborg koster 245,25 kroner og en enkeltbillet Svendborg-Rudkøbing 42 kroner.

Til sammenligning kan jeg nævne, at i Belgien koster en 1-dags 65-billet, der gælder frem og tilbage i hele landet uanset afstand, 6,50 euro (48,50 kroner) på 2 klasse og 13,80 euro (102,50 kroner) på 1. klasse.

Ovennævnte tog- og buspriser og de forbrugerfjendtlige procedurer er naturligvis transportselskabernes ansvar, men de er hel klart ikke medvirkende til at fremme Langeland som besøgsdestination. Man må dog håbe, at den nye kommunalbestyrelse vil gribe ind med henblik på at sikre, at Rudkøbing i det mindste kommer til at figurere på DSBs kort over Danmark.