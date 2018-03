Lokaldebat: Gå i Stauns fodspor i skovene

Læserbrev: Jørgen Eisner fra Humble havde i forrige nummer af Øboen et hjertesuk over den nuværende standard i Kildemarken Skov ved Tryggelev. Der var åbenbart sket kedelige ting siden skovrider Henrik Staun skrev sin herlige bog om skovene på Langeland i 2005. Stauns træer var borte fra Kildemarken. Hugget til flis og solgt i blandede stakke.

Generelt tror jeg nu ikke, at fremtiden ser så dårlig ud for de langelandske skove. Jeg startede en mindre odyssé her sidste år, da jeg havde sat mig for at vandre fra Stengade Skov og Ohelschlægers bøg og over Tranekærskovene helt op til Lohals. Jeg havde sat to dage af til turen, men havde puttet alt for meget i rygsækken. Jeg måtte give op halvvejs og få min kæreste til at hente mig.

“ De fleste skove er i god stand, spændende at gå i, og der er mest løvskov. Prægtige bøge, ege og popler. Jens Kjeldsen Høy

Siden nytår i år har jeg givet mig selv en mere passende udfordring. Jeg går bogstavelig talt frem efter Henrik Stauns bog og vandrer næsten hver morgen en tur på 5-6 km i en ny skov hver dag. Foreløbig har jeg dækket det midterste Langeland og var her til morgen i skovene ved det smukke Faarevejle Gods lige syd for Rudkøbing. Og jeg har sat mig for at nå alle skovene rundt her i løbet af foråret og sommeren.

Og det står slet ikke så dårligt til. De fleste skove er i god stand, spændende at gå i, og der er mest løvskov. Prægtige bøge, ege og popler. En særlig oplevelse er Longelse Bondegårdsskov, som har fået lov til at ligge urørt siden 1967. Men min favorit er indtil videre Kohave Skov lige syd for Skovsgård Gods. Så min opfordring til alle naturelskere på denne dejlige ø er, at I skærer jer en god vandrestav. Begiv jer så ud og nyd vores skove. Der sker nyt i hver eneste skov hver dag, så man bliver aldrig færdig.

Jeg glæder mig til at opleve foråret springe ud. Men husk først at gå ud efter kl. 07:00 og hold jer til skovvejene. Ser I imidlertid noget i en skov, som ikke er i Stauns ånd, så tag en snak med ejeren eller skriv et læserbrev. Min fortsatte tur kan interesserede følge på min facebookside. God tur.