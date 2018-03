Lokaldebat: Der er lavet rigeligt med fejltagelser i Rudkøbing

Læserbrev: Jeg forstår de stille skilteprotester, der dukker op i Ørstedparken. En "ti meter lang, 2-3 meter høj lang larve" der skal fortælle om livet i det lille vandhul. Hvor smagsløst! Hvor synd for de nærmeste beboere og brugere af parken, der dagligt skal græmmes over oplysningsplankeværket.

Nu har vi fået en park, der på smukkeste vis lægger sig op ad Ørstedpavilionen, flot oplyst om aftenen, hvem har dog fået den idé med en skiltning i den størrelse? Kunne en planche som den ude ved klinten ved Gulstav på under en kvadratmeter sat på en pæl ikke have gjort det? Pengene kunne bruges til at opdatere legeredskaber med, det vil nok bringe mere glæde for parkens brugere.

Jeg synes, at det er spændende med nye tiltag rundt omkring i Rudkøbing, som for eksempel Bonannos bænk på Engdraget, men husker med gru dengang, der blev opført en kæmpeklods, pakket ind i sort plastik i Ørstedparken. Det blev kaldt kunst, men blev heldigvis en kort fornøjelse. Lad ikke den nye skiltning blive en ny øjebæ i Ørstedparken.

Der er lavet rigeligt med fejltagelser i Rudkøbing.

Venlig hilsen