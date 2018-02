Lohals: Selv om Lohals Havn indenfor et par år har investeret eller vil investere mere end 4 mio. kroner i reparationer, forbedringer og nyskabelser, kom aktieselskabet, der ejer havnen, ud af 2017 med et overskud på godt 50.000 kroner.

- Og det er imponerende, hvis jeg selv skal sige det, når man tænker på at havnen for knap 10 år siden var alvorligt i knibe; så meget at man på en generalforsamling overvejede et salg til kommunen for 1 krone, siger bestyrelsesformand Birger Printz.

I det hele taget er optimismen generelt stor i havnebestyrelsen, fremgik det ved den årlige generalforsamling lørdag den 10. februar.

- Overskuddet er efter afskrivninger og investeringer. Havnen lægger selv 700.000 kroner i de forbedringer, vi laver. Resten af pengene har vi fået fra fonde og kommunen, fortsætter Birger Printz.

Pengene er blandt andet brugt til at rette den sydlige mole ud - for at undgå tilsanding, og til 100 meter bådebro. Sådan en bro koster omkring 1 mio. kroner.