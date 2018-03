Rudkøbing: Efter 24,5 år i Østergade 1 har Lillian Fleron flyttet sin systue.

Fremover er "Lillians Systue" at finde i Østergade 26, st. tv.

- Det er nye, større og lysere lokaler, og jeg har i længere tid haft et ønske om at flytte, da jeg har fået mere at lave, oplyser Lillian Fleron. Hun markerer åbningen på den nye adresse med et uformelt åbent hus torsdag den 5. april kl. 14 til 16.

- Her kan nye som gamle kunder komme og hilse på. Jeg serverer lidt kaffe og kage, tilføjer Lillian Fleron. /BSH