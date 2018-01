Men indtil videre har foreningen ingen konkrete planer for at videreføre Tranekær Skovlandbrug og Andelsbutik.

Langeland: - Vi smøger ærmerne op og ta'r fat, udtalte formanden for foreningen Andelstanken Langeland, Hans Jakob Clausen, efter at det i september sidste år kom frem, at de to selskaber Andelsbutik ApS. og Tranekær Skovlandbrug ApS. var blevet erklæret konkurs af ejeren, den canadisk danske mangemillionær Ross Jackson.

Andelstanken Langeland har ifølge Hans Jakob Clausen haft ærmerne oppe lige siden, men har endnu ikke fundet løsninger. Hans Jakob Clausen fortalte dengang, at foreningen var interesseret i at køre grøntsags- og bærproduktionen i Tranekær Skovlandbrug videre. Men foreningen har endnu ikke lavet nogen aftale med hverken ejeren af jorden, Tranekær Gods, eller kuratoren for konkurs-behandlingen af Tranekær Skovlandbrug, advokat Hans Lindstrøm Svendsen.

- Vi venter på, at boet bliver gjort op, og så er der noget med nogle træer og buske i området - om vi kan overtage dem. Vi arbejder på at lave en aftale med Tranekær Gods om at måtte bruge arealerne ved Botoftevej og Åsøvej, oplyser Hans Jakob Clausen.